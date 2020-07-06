Милевский и Хачериди заразились коронавирусом
Все три украинских легионера белорусского клуба «Динамо-Брест» заразились коронавирусом. Всего в клубе заражены 15 человек. Среди них 10 футболистов.
Все три украинских легионера белорусского клуба «Динамо-Брест» – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок – заразились коронавирусом. При этом последний находится в больнице.
Всего в клубе заражены 15 человек. Среди них 10 футболистов.
Отметим, что еще 3 июля Милевский играл в матче чемпионата Беларуси против клуба «Смолевичи» (3:3). Тест форварду сделали уже после игры. Сам Артем сообщил, что пошел на двухнедельную самоизоляцию.
«Динамо-Брест» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги. В следующем матче действующий чемпион Беларуси 10 июля дома примет «Слуцк».
В Беларуси решили не вводить карантин, поэтому матчи чемпионата проходят со зрителями на трибунах.
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