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17:55 06 Июля 2020 Просмотров 1068   КомментариевКомментарии

Милевский и Хачериди заразились коронавирусом

Все три украинских легионера белорусского клуба «Динамо-Брест» заразились коронавирусом. Всего в клубе заражены 15 человек. Среди них 10 футболистов.

Все три украинских легионера белорусского клуба «Динамо-Брест» – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок – заразились коронавирусом. При этом последний находится в больнице.

Всего в клубе заражены 15 человек. Среди них 10 футболистов.

Отметим, что еще 3 июля Милевский играл в матче чемпионата Беларуси против клуба «Смолевичи» (3:3). Тест форварду сделали уже после игры. Сам Артем сообщил, что пошел на двухнедельную самоизоляцию.

«Динамо-Брест» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице Высшей лиги. В следующем матче действующий чемпион Беларуси 10 июля дома примет «Слуцк».

В Беларуси решили не вводить карантин, поэтому матчи чемпионата проходят со зрителями на трибунах.

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Тэги: футбол, Евгений Хачериди, Артем Милевский, коронавирус

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