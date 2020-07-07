НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
13:00 07 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Поляки подожгли хостел с украинцами

Людей удалось оперативно эвакуировать, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемые задержаны.

В Польше в Малопольском воеводстве в Погожице возле Хшанова двое поляков подожгли хостел с украинцами. Об этом сообщает radiokrakow.pl во вторник, 7 июля.

На момент поджога в хостеле проживало 12 человек, большинство из которых украинцы. Их удалось оперативно вывести из горящего дома.

Польская полиция уже задержала двух поляков, подозреваемых в поджоге. Мотивы и причины инцидента пока не сообщаются.

Источник:
Тэги: Польша, поджог, заробитчане

Новости по теме

В Польше «коктейлями Молотова» забросали полицейский участок

Известно, что огонь быстро потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

В Польше украинца выбросили из окна

В Польше произошел вопиющий инцидент с участием заробитчан из Украины.

Журналистка на своем опыте узнала, как поляки унижают украинских заробитчан

Киевская журналистка Екатерина Панова отработала гастарбайтером по заданию польского Newsweek в Варшаве. О «прелестях» жизни украинских «заробитчанок» она рассказала в эфире «5 канала».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты