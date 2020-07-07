Поляки подожгли хостел с украинцами
Людей удалось оперативно эвакуировать, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемые задержаны.
В Польше в Малопольском воеводстве в Погожице возле Хшанова двое поляков подожгли хостел с украинцами. Об этом сообщает radiokrakow.pl во вторник, 7 июля.
На момент поджога в хостеле проживало 12 человек, большинство из которых украинцы. Их удалось оперативно вывести из горящего дома.
Польская полиция уже задержала двух поляков, подозреваемых в поджоге. Мотивы и причины инцидента пока не сообщаются.
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