Льюис Хэмилтон установил удивительный рекорд в Формуле-1

Накануне победой британского пилота на «Мерседесе» завершился второй этап чемпионата мира – Гран-при Штирии.

Этим триумфом на автодроме «Ред Булл Ринг» 35-летний британец установил удивительный рекорд «Королевских автогонок». Он стал пилотом, который выигрывал хотя бы одну гонку сезона в течение 14 лет подряд.

Напомним, в его дебютном сезоне 2007 года он победил на Гран-при Канады за рулем болида «Макларен». Таким образом, Гамильтон не провел ни одного года без побед в Формуле-1.

Отметим, что абсолютное достижение принадлежит Михаэлю Шумахеру. Он выигрывал хотя бы одну гонку в сезоне течение 15 лет подряд (с 1992 по 2006 год), однако в первый свой сезон, 1991 года, Михаэль не побеждал.

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