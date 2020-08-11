США раскритиковал выборы в Беларуси
Соединенные Штаты Америки считают, что власти Беларуси следует воздержаться от применения силы против участников акций протеста.
«Мы призываем власти не нарушать принцип свободы собраний и воздержаться от применения силы», – заявила представитель Белого дома Кейли Макенани на брифинге в понедельник.
Она отметила, что в Белом доме следят за развитием событий в Беларуси и «глубоко обеспокоены» тем, что происходит.
В Госдепе США раскритиковали ход выборов президента в Беларуси.
«Были существенные ограничения на допуск кандидатов к участию в выборах. Местные независимые наблюдатели не могли получить доступ на избирательные участки. Кандидатов от оппозиции запугивали, а мирных демонстрантов и журналистов – задерживали. Все это испортило процесс выборов», – говорится в заявлении.
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