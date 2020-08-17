Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Беларуси

Депутаты Европейского парламента не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон-грата в ЕС.

Об этом говорится в совместном заявлении «Европейской народной партии» (EPP), «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» (S & D), партий «Зеленые – Европейский свободный альянс» (Greens / EFA), «Восстанавливая Европу» (Renew Europe) и «Европейские консерваторы и реформисты «(ECR).

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и отчеты, которые заслуживают доверия, указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон-грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей», – говорится в заявлении.

Евродепутаты также осудили аресты и акты насилия и пыток против мирных демонстрантов и призвали к всестороннему расследованию этих преступлений.

«В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко об ответственности. Мы решительно осуждаем подавление Интернета и СМИ, блокады дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных и политических заключенных, задержанных до и во время избирательной кампании», – говорится в заявлении.

Кроме того, евродепутаты призвали Россию воздержаться от любого скрытого или открытого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены будут тщательно противодействовать любым действиям в этом направлении.

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