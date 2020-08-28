Отмена карантина приведет к катастрофе, больницы будут переполнены – Степанов

Степанов назвал последствия отмены карантина.

В случае полной отмены карантинных ограничений наступит коллапс медицинской системы, заявил в пятницу, 28 августа, министр здравоохранения Максим Степанов.

«Количество заболевших постоянно растет. Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются. Каждый день. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека… Отмена карантина приведет к катастрофе. Если полностью отменить карантин, у нас просто не будет где оказывать помощь, все больницы будут заполнены», – говорит министр.

«Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть», – добавил он.

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