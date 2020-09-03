В России суд отправил иеговиста-инвалида в колонию

В Кемеровской области суд вынес приговор двум членам религиозной общины международной христианской организации «Свидетели Иеговы», которая признана властями РФ экстремистской.

Обвиняемые Владимир Левчук и Сергей Бритвин, имеющий вторую группу инвалидности, получили по четыре года колонии. Им инкриминировали ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщили в Европейской ассоциации «Свидетели Иеговы».

«Они уже провели по 520 дней в СИЗО и по 250 дней под домашним арестом. У обоих верующих есть семьи. На момент ареста 48-летнего Вадима Левчука его сын был еще несовершеннолетним», – добавили в ассоциации.

До уголовного преследования оба жителя Кузбасса работали на горнодобывающих предприятиях. Левчук трудился на шахте, а Бритвин водил большегрузный автомобиль.

«Их жизнь круто поменялась в июле 2018 года, когда в городе прошла волна обысков у верующих. Во время штурма квартиры одна из женщин получила телесное повреждение осколками стекол, выбитых силовиками. Спустя два дня Центральный райсуд Кемерово заключил Бритвина и Левчука под стражу», – пояснили в ассоциации.

Левчук и Бритвин, по данным «Свидетелей Иеговы», подозреваются в организации деятельности экстремистской организации потому, что «участвовали в богослужениях».

Еще один верующий из Кемеровской области Хасан Когут ранее заявил о давлении ФСБ во время предварительного следствия. На слушании в Березовском горсуде он попросил признать протоколы допросов недопустимыми доказательствами, а также рассказал, что его допрашивали по делу Левчука и Бритвина без адвоката.

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