Два водителя погибли в лобовом столкновении
Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение.
В ночь на субботу в Николаевской области столкнулись два грузовых автомобиля. Погибли оба водителя этих транспортных средств, сообщает ГСЧС 5 сентября.
Указано, что авария произошла около 3:00 ночи на 63 километре трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле села Виноградное.
«В результате лобового столкновения грузовых автомобилей Mercedes-Benzvario и Man с прицепом погибли два водителя транспортных средств. Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение», – говорится в сообщении.
В свою очередь Нацполиция сообщает, что за рулем Mercedes находился гражданин Молдовы.
По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).
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