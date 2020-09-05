Два водителя погибли в лобовом столкновении

Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение.

В ночь на субботу в Николаевской области столкнулись два грузовых автомобиля. Погибли оба водителя этих транспортных средств, сообщает ГСЧС 5 сентября.

Указано, что авария произошла около 3:00 ночи на 63 километре трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле села Виноградное.

«В результате лобового столкновения грузовых автомобилей Mercedes-Benzvario и Man с прицепом погибли два водителя транспортных средств. Для деблокирования тел погибших с помощью гидравлического инструмента привлекалось пожарно-спасательное отделение», – говорится в сообщении.

В свою очередь Нацполиция сообщает, что за рулем Mercedes находился гражданин Молдовы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

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