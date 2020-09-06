Тихановская встретилась с премьер министром Польши
Тихановская приедет в Польшу, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Оппонентка Лукашенко также встретится с белорусами, проживающими в Польше.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской уже 9 сентября. Об этом сообщает RMF24 в воскресенье, 6 сентября.
Встреча пройдет ровно через месяц после выборов в Беларуси. Тихановская прибудет в Варшаву и встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким.
Моравецкий хочет поговорить с Тихановской о ситуации в Беларуси. Встреча должна стать дипломатическим сигналом для белорусов, которые требуют повторных выборов.
В переговорах также могут принять участие и представители канцелярии президента Анджея Дуды.
Как подчеркнули в правительстве, встреча не будет вмешательством во внутренние дела Беларуси, а лишь включением оппозиционерки в международные дебаты.
Кроме того, Тихановская встретится с белорусами, проживающих в Польше. Из соображений безопасности точное место встречи пока неизвестно.
Новости по теме
Ассоциация журналистов назвала такие действия властей грубым нарушением законодательства и требует немедленного освобождения сотрудников СМИ.
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская высказалась о принадлежности Крыма.
Женища записала уже второе видеообращение за день. На этот раз она призвала протестующих не противостоять милиции и не выходить площади.