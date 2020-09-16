Трамп признал, что собирался ликвидировать президента Сирии

Президент США выступал за то, чтобы организовать операцию по устранению Башара Асада, однако в итоге отказался от этой задумки.

«Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис был против. Мэттис – крайне переоцененный генерал», – сказал Трамп в интервью Fox News во вторник.

План по устранению президента Асада разрабатывался в 2017 году. Трамп отметил, что в итоге не сожалеет о том, что он не был реализован, учитывая, что гарантий успеха плана не было.

Журналист Боб Вудворд сообщил в своей книге «Страх», вышедшей в 2018 году, что Трамп обдумывал ликвидацию Асада после химатаки в апреле 2017 года, от которой пострадали мирные жители Сирии, пишет The Hill. В осуществлении этой атаки подозревали силовиков Асада.

В сентябре 2018 года Трамп публично заверял, что эти сообщения об американских планах по устранению Асада не соответствуют действительности. «Это никогда даже не обсуждалось», – сказал президент и добавил, что такие сведения не должны были попасть в книгу.

Министр обороны США Джеймс Мэттис ушел в отставку в конце 2018 года. В тот момент у него возникли разногласия с Трампом, который объявил о своем решении вывести американские войска из Сирии. Позднее президент передумал, однако он по сей день испытывает неприязнь к Мэттису и не скрывает ее.

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