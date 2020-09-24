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11:03 24 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп не обещает отдать власть в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на ноябрьских президентских выборах.

«Посмотрим, что случится», – сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. «Честно говоря, передачи не будет, будет продолжение», – добавил он в ответ на уточняющий вопрос журналиста.

Он также вновь заговорил о том, что почтовое голосование, к которому в этом году из-за пандемии намерено прибегнуть намного больше американцев, уязвимо для фальсификаций. Эти утверждения лишены оснований: в нескольких штатах в последние годы все голосования проводились почти исключительно по почте и случаи мошенничества были единичны.

Опросы показывают, что среди сторонников кандидата от Демократической партии Джо Байдена желающих проголосовать по почте намного больше, чем среди сторонников Трампа.

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Тэги: выборы президента США, Трамп

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