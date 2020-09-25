Непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречит международному праву – Песков
Кремль отреагировал на непризнание Лукашенко.
Непризнание рядом стран Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречат международному праву, заявил в пятницу, 25 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела», – заявил он.
Песков считает, что такие решения будуттормозить и затруднять ведение диалога с Беларусью.
Он отметил, что данные решения никак не повлияют на российско-белорусские отношения.
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