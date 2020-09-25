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Главная » Мир » Политика
15:27 25 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречит международному праву – Песков

Кремль отреагировал на непризнание Лукашенко.

Непризнание рядом стран Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречат международному праву, заявил в пятницу, 25 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела», – заявил он.

Песков считает, что такие решения будуттормозить и затруднять ведение диалога с Беларусью.

Он отметил, что данные решения никак не повлияют на российско-белорусские отношения.

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Тэги: выборы, Лукашенко, Кремль, беларусь, песков

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