Непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси противоречит международному праву – Песков

«Мы, конечно, не приветствуем подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву, эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути они тоже являются таким косвенным вмешательством во внутренние дела», – заявил он.

Песков считает, что такие решения будуттормозить и затруднять ведение диалога с Беларусью.

Он отметил, что данные решения никак не повлияют на российско-белорусские отношения.