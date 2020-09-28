В ЕС согласовали санкции против России за керченский мост в Крым
Санкции введут против причастных к строительству Керченского моста. Под них попадут два человека и четыре компании.
Послы стран Евросоюза в понедельник, 28 сентября, согласовали санкции против России за строительство Керченского моста. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста», – написал он.
Он также отметил, что официальное решение Совета ЕС по этому вопросу состоится на текущей неделе.
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Речь идет об экономических санкциях, введенных против России в 2014 году в связи с ее участием в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Евросоюз продлил до конца июля 2020 года санкции в отношении определенных отраслей российской экономики.