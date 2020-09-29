Хоккеисты «Тампы-бэй» выиграли Кубок Стэнли
В финальной серии они обыграли «Даллас» по итогам шести матчей. «Тампа» выиграла турнир во второй раз.
Хоккеисты «Тампы-бэй» стали обладателями Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, обыграв в финальной серии «Даллас» по итогам шести матчей.
В последней игре, состоявшейся в ночь на 29 сентября, счет был 2:0.
«Тампа» выиграла турнир во второй раз.
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