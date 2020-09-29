Канада и Британия ввела санкции против Лукашенко

Кроме Лукашенко по ограничительные меры попадут еще семь высокопоставленных представителей власти Беларуси.

Власти Великобритании во вторник, 29 сентября, объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и семи высокопоставленных чиновников Беларуси, сообщает британский МИД.

Под санкции, в частности, попал старший сын Лукашенко Виктор, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд.

Аналогичное решение приняла Канада.

«Сегодня Великобритания и Канада дали четкий сигнал, введя санкции против жестокого и противоправного режима Александра Лукашенко. Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных выборов. Мы привлечем к ответственности виновных в бандитизме, развернутом против белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности демократии и прав человека», – прокомментировал введение санкций глава МИД Британии Доминик Рааб.

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