СМИ узнали результаты государственного аудита деятельности холдинга Нафтогаз, показавшего финансовые потери на сотни миллиардов гривен.

Госаудитслужба выявила в Нафтогазе нарушений на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн, пишет ЭП во вторник, 6 октября.

В Нафтогазе изданию подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.

«Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления Нафтогаза, и занижение услуг за транспортировку газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушения в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое. Но всю суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов», – подчеркивается в статье.

Начисление резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане на 38,4 млрд гривен. Из-за этого размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.

Выявление Офисом крупных налогоплательщиков налоговой службы нарушений в Укртрансгазе на 37,3 млрд гривен. В результате Нафтогаз не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.

Занижение доходов из-за не отражения в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.

Неподписания актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд гривен.

Всего аудиторы насчитали, пишет издание, что бюджет недополучил свыше 75 миллиардов гривен из-за финансовых нарушений в Нафтогазе.

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