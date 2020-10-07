На Луганщине тушат последний очаг пожара

Девять других очагов пожара ликвидировали. Ориентировочная общая площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

По состоянию на утро среды, 7 октября, девять из десяти основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой травы ликвидированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Продолжается тушение одного очага (очаг № 1) вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь центра – 4 тыс. 640 га. Ликвидированы – 4 тыс. 490 га, остается – 150 га (локализованы)», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам ориентировочная общая площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

6 октября в 18:20 пожар вблизи с. Артема Станично-Луганского района (центр № 10), который возник 5 октября, ликвидирован.

Сообщается, что авиацией ГСЧС с начала тушения пожаров совершено 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды).

Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти.

Для тушения привлечено 1 тыс. 154 человека и 294 единицы техники, из них от ГСЧС 387 человек личного состава и 102 единицы техники.

Работы проводятся в круглосуточном режиме. Координацию действий сил на месте пожара осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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