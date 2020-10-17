Узелков раздавал избирателям кашу от ОПЗЖ, полиция возбудила дело

Бывший боксер Вячеслав Узелков, который баллотируется в мэры Винницы от «Оппозиционной платформы — За жизнь», раздавал людям кашу и агитировал за себя и партию. Полиция возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции области и гражданская сеть ОПОРА.

Представители ОПЗЖ организовали на Европейской площади Винницы полевую кухню, а одетый в казацкую одежду мужчина раздавал кашу и чай всем желающим со словами: «Гречневая каша казацкая. Есть такие у нас друзья — фирма «ОПЗЖ», вас угощают».

«Угощение кашей и чаем сопровождалось выступлением духового оркестра, рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий городской совет от ОПЗЖ Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, из которой распространяли агитационную продукцию», — говорят в ОПОРЕ.

Раздавал жителям кашу и сам Узелков. От себя добавим, что в скоплении людей далеко не каждый в маске.