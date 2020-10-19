Футболисты «Шахтера» выздоровели перед матчем с «Реалом»

Игроки и персонал футбольного клуба «Шахтер» сдали тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Все тесты дали отрицательный результат.

«Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября», — сообщили в футбольном клубе.

Напомним, в Лиге чемпионов «Шахтер» попал в группу с «Реалом» (Испания), «Интером» (Италия) и «Боруссией Менхенгладбах» (Германия).

Первый матч против мадридского Реала пройдет 21 октября.

4 октября «Шахтер» в полном составе ушел на самоизоляцию после того, как тесты вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными.

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