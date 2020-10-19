НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
06:32 19 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Футболисты «Шахтера» выздоровели перед матчем с «Реалом»

Игроки и персонал футбольного клуба «Шахтер» сдали тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

Все тесты дали отрицательный результат.

«Также негативные результаты теста у 9 футболистов команды, у которых коронавирус был обнаружен 8 октября», — сообщили в футбольном клубе.

Напомним, в Лиге чемпионов «Шахтер» попал в группу с «Реалом» (Испания), «Интером» (Италия) и «Боруссией Менхенгладбах» (Германия).

Первый матч против мадридского Реала пройдет 21 октября.

4 октября «Шахтер» в полном составе ушел на самоизоляцию после того, как тесты вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными.

Источник:
Тэги: футбол, ФК Шахтер Донецк, коронавирус

Новости по теме

Новость о заражении Роналду обрушила акции «Ювентуса»

Накануне Федерация футбола Португалии объявила, что Криштиану Роналду сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали из-за коронавируса

Накануне матч между юношескими сборными Англии и Шотландии прервали по ходу первого тайма при счете 3:1 в пользу англичан.

«Шахтер» в полном составе отправлен на самоизоляцию

У некоторых игроков сборной Украины результаты ПЦР-тестов на коронавирус оказались положительными.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты