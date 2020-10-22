Обама впервые публично поддержал Байдена

Бывший президент США Барак Обама впервые за предвыборную кампанию лично выступил в поддержку кандидата от Демократической партии.

Экс-президент выступил на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). Его выступление транслировал канал CNBC.

«Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — сказал Обама.

По словам Обамы, Трамп относился к должности президента, как к «реалити-шоу, с помощью которого может привлечь внимание». Экс-президент добавил, что по вине Трампа «репутация США в мире была растоптана».

«Я никогда не думал, что Дональд Трамп поддержит мое видение или продолжит мою политику, но я надеялся, что ради страны он может проявить определенный интерес и серьезно отнесется к этой работе», — заявил Обама.

Он также выразил сомнения относительно налоговой политики, проводимой в период президентства Трампа, а также реагирования его администрации на пандемию коронавируса.

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