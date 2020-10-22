Топ нарушений на местных выборах от украинских полицейских
Гречка давно и прочно закрепилось как часть украинской избирательной традиции.
Кампания по подготовке к местным выборам в Украине, которые должны состояться 25 октября, отличается большим количеством манипуляций и правонарушений, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе «проблемные». Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много», – отметил он в блиц-интервью «Интерфакс-Украина».
Среди наиболее распространенных нарушений: подкуп избирателей (также известен как «гречкосейство»), препятствование осуществлению избирательного права и массовая смена места жительства.
«Нужно понимать, что самая «грязная игра» идет в больших городах и объединенных территориальных громадах (ОТГ) – там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты», – добавил он.
На сегодняшний день полиция зафиксировала более 6,5 тысяч заявлений о нарушениях избирательного процесса, составлено 1,5 тысячи административных
По словам Клименко, полторы тысячи ТИК уже взяты под охрану, продолжается формирование специальных отрядов кинологов и взрывотехников – в полиции не исключают звонков «минеров» 25 октября.
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