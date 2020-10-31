У Зеленского рассказали о законопроекте по КСУ

Предложенный президентом проект закона, как ожидается, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Президентский законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству полностью соответствует ценностям, закрепленным в Конституции, заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский. Соответствующий комментарий в субботу, 31 октября, опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Вениславский отметил, что в связи с существенными угрозами национальной безопасности Украины, которые возникли в результате принятия Конституционным Судом в условиях реального конфликта интересов, с многочисленными грубыми нарушениями законов о КСУ и о предотвращении коррупции решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства, Глава государства инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке Конституционного Суда.

«В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения N 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины», – подчеркнул представитель Президента в КС.

Федор Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной «правовой» позицией, сформулированной в указанном решении.

«КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства», – отметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде.

По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы всего украинского народа, политико-правового решения, предложенного Президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

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