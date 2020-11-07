Лукашенко пообещал новые выборы, «если захочет народ»

Об этом он сказал на открытии третьей линии минского метро 6 ноября, выступая перед собранным трудовым коллективом.

Он, в частности, пожаловался, что западные партнеры требуют проведения новых выборов президента Беларуси.

«Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую. Немцы вчера забеспокоились, аж в парламенте своем приняли решение, для нас, белорусов. Вы сначала там, у себя разберитесь. В Польше разберитесь, она ближе. И самое главное – потребуют они от американцев провести новые, повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев».

Напомним, в Беларуси почти три месяца продолжаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко.

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