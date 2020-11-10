Инфляция в Украине ускорилась

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% в июле.

В октябре 2019 года инфляция составила 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам октября 2020 года также выросла до 2,6% по сравнению с 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.

В октябре 2020 года Госстат зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,8% после 1,1% в сентябре и 0,1% в августе. В сентябре прошлого года этот показатель был несколько ниже – 0,7%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам октября этого года увеличилась с 3,1% до 3,2%.

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3% -0,8% выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 1,5-0,3% – рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление – на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 0,2%, прежде всего за счет подорожания автомобилей на 1,4%, горючего и масел – на 0,8%. В то же время на 5,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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