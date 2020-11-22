НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
13:46 22 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нагорном Карабахе почти полностью разрушили город Мартуни

Как заявил мэр города Эдик Аванесян, около 70-80 процентов зданий «сильно пострадали» и были повреждены осколками во время обстрелов.

«Повреждены детские садики, дома и школы», – сказал он. Есть также восемь пострадавших городов и поселений в районе.

Он рассказал, что в самом городе раньше проживали более 6 тысяч человек, сейчас же приехали обратно около тысячи.

«На момент активной фазы войны в городе оставались около 400 человек», – сказал мэр Мартуни.

В сентябре нынешнего года произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши.

Источник:
Тэги: Нагорный Карабах

Новости по теме

Началась передача территорий Карабаха Азербайджану

Азербайджан взял под контроль Агдамский район, также Армения передаст часть Кельбаджарского и Лачинского районов.

Путин пообещал, что статус Нагорного Карабаха будет определен в будущем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах в настоящее время сохраняет свой статус.

Армяне покидают Нагорный Карабах и сжигают свои дома

Жители районов вблизи Нагорного Карабаха, которые вскоре должны перейти под контроль Азербайджана, покидают территорию и сжигают свои дома.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Журнал Spiegel назвал немецких христиан противниками борьбы с коронавирусом

17:36  Мир

Маньяк Чикатило был внештатным сотрудником милиции

16:11  Мир

Daylight открывает первый в мире банк для ЛГБТ-сообщества

15:27  Мир

Журнал Time назвал лучшие изобретения 2020 года

14:21  Мир

В Нагорном Карабахе почти полностью разрушили город Мартуни

13:46  Мир

Патриарх Кирилл в свой день рождения ездил к Путину за поздравлением

12:32  Мир

В Европе выбрали молодого футболиста года

11:52  Мир

За COVID-вакцину назвали «справедливую» цену

10:59  Украина

Франция протестует против законопроекта «О глобальной безопасности»

10:07  Мир

В 11 городах Украины сегодня проходит второй тур выборов мэров

09:59  Украина

Украинский пловец стал новым рекордсменом Европы

09:48  Мир

Шмыгаль подтвердил подготовку к локдауну в Украине

18:30  Украина

В Ливане 70 заключенных сбежали из тюрьмы

17:30  Мир

На Донбассе начались выплаты за разрушенное жилье

16:34  Украина

В Украине начали штрафовать за отсутствие маски

15:30  Украина

Сепаратисты применили запрещенные мины

14:29  Украина

Черная пятница и другие способы сэкономить на покупке стиральной машины

13:27  Украина

Новости | Слоты