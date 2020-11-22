В Нагорном Карабахе почти полностью разрушили город Мартуни

Как заявил мэр города Эдик Аванесян, около 70-80 процентов зданий «сильно пострадали» и были повреждены осколками во время обстрелов.

«Повреждены детские садики, дома и школы», – сказал он. Есть также восемь пострадавших городов и поселений в районе.

Он рассказал, что в самом городе раньше проживали более 6 тысяч человек, сейчас же приехали обратно около тысячи.

«На момент активной фазы войны в городе оставались около 400 человек», – сказал мэр Мартуни.

В сентябре нынешнего года произошло очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе боев азербайджанская армия заняла часть территорий, в том числе город Шуши.

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