Матч украинских гандболисток перерос в массовую драку
Во время матча регулярного сезона женской Суперлиги произошла драка между гандоблистками «Днепрянки» (Херсон) и «Реала» (Николаев).
Незадолго до окончания матча при счете 27:24 в пользу хозяек поля гандболистка Каролина Савченко нервно отреагировала на фол против нее соперницы Светланы Аксеновой. Завязалась драка, в которой участие приняли и остальные спортсменки.
Драку удалось остановить. Встреча завершилась победой «Днепрянки» со счетом 30:28.
В текущем сезоне «Днепрянка» провела восемь матчей в Суперлиге, одержав четыре победы и потерпев четыре поражения. Команда занимает второе место в турнирной таблице. На счету «Реала» три победы, одна ничья и два поражения. Команда занимает третье место.
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