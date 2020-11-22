Матч украинских гандболисток перерос в массовую драку

Во время матча регулярного сезона женской Суперлиги произошла драка между гандоблистками «Днепрянки» (Херсон) и «Реала» (Николаев).

Незадолго до окончания матча при счете 27:24 в пользу хозяек поля гандболистка Каролина Савченко нервно отреагировала на фол против нее соперницы Светланы Аксеновой. Завязалась драка, в которой участие приняли и остальные спортсменки.

Драку удалось остановить. Встреча завершилась победой «Днепрянки» со счетом 30:28.

В текущем сезоне «Днепрянка» провела восемь матчей в Суперлиге, одержав четыре победы и потерпев четыре поражения. Команда занимает второе место в турнирной таблице. На счету «Реала» три победы, одна ничья и два поражения. Команда занимает третье место.

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