Два украинских боксера завоевали «золото» молодежного чемпионата Европы
Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.
В финале весовой категории до 75 кг Тогобицкий победил россиянина Михаила Усова раздельным решением судей.
Украинско-российское противостояние было и в финале весовой категории до 91 кг. В итоге, также раздельным решением судей, Горбатенко победил Владислава Комарова.
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