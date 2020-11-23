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03:21 23 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Два украинских боксера завоевали «золото» молодежного чемпионата Европы

Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.

В финале весовой категории до 75 кг Тогобицкий победил россиянина Михаила Усова раздельным решением судей.

Украинско-российское противостояние было и в финале весовой категории до 91 кг. В итоге, также раздельным решением судей, Горбатенко победил Владислава Комарова.

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Тэги: бокс

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