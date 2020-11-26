Трамп помиловал своего экс-советника Флинна, обвиненного в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности генерала Майкла Флинна.

Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Мои поздравления Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День Благодарения», – написал Трамп.

В феврале 2017 года генерал Флинн подал в отставку с должности советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в связи с обвинениями в закулисных связях с Россией.

Обвинения Флинну были предъявлены в рамках расследования, проводимого прокурором Робертом Мюллером о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Прокуроры утверждали, что Флинн солгал ФБР в январе, давая показания о своем разговоре с российским послом Сергеем Кисляком 29 декабря 2016 года. Флинна обвиняли в «осознанном и преднамеренном обмане путем предоставления ФБР не соответствующей действительности, вымышленной и обманной информации».

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