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01:28 28 Ноября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Иран обвинил Израиль в убийстве известного физика-ядерщика

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Фахризаде умер накануне в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти… его мученическая смерть не замедлит наших достижений, – заявил Роухани во время своего выступления.  – В очередной раз злые руки глобального высокомерия обагрены кровью наемника узурпаторского сионистского режима».

Ответственность за убийство возложил на Израиль и посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи. В своем обращении к генеральному секретарю организации он заявил, что Фахризаде участвовал в разработках иранского теста на коронавирусную инфекцию нового типа.

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Тэги: Израиль, Иран

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