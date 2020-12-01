Китайский космический аппарат успешно сел на Луну

Посадка была осуществлена в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Посадочный модуль китайской автоматической станции Чанъэ-5 (Лунный заяц-5) совершил мягкую посадку на поверхность Луны. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA) во вторник, 1 декабря.

Посадка была осуществлена в 17:15 по киевскому времени в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. На операцию по сбору грунта отведено 48 часов. Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу.

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