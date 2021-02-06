В СНБО анонсировали новые санкции

В ведомстве заявили, что для внедрения санкций достаточно аргументов. Под угрозой даже депутаты.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что санкции на телеканалах «112 Украина», ZIK и NewsOne не заканчиваются.

Об этом он рассказал в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина».

«Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться и вводиться против определенных категорий – физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы это внедрить», – заявил Данилов.

По его словам, люди, из-за которых гибнут украинцы на Востоке, должны нести ответственность, также и уголовную.

«И если кто-то считает, что это одноразовая акция – глубоко ошибается. То, что сегодня происходит со стороны РФ (информационный терроризм, горячая война на Востоке Украины), и когда люди помогают непосредственно в этом вопросе РФ, они будут нести ответственность, также и криминальную», – добавил секретарь СНБО.

Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов «112″, ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

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