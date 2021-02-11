В Шотландии обнаружили загадочное поселение, которому пять тысяч лет
Найденное поселение находится на том же острове, что и Скара-Брей, которое считается наиболее сохранившимся поселением эпохи неолита в Западной Европе.
Археологи обнаружили в Шотландии неолитическое поселение возрастом около 5 тысяч лет, которое по своей значимости не уступает всемирно известному поселению Скара-Брей. Об этом пишет Daily Mail.
Следы неолитической деревни были найдены после того, как береговая эрозия раскопала кости животных и резной камень.
Найденное поселение находится на том же острове, что и Скара-Брей, которое считается наиболее сохранившимся поселением эпохи неолита в Западной Европе.
Археологи обнаружили тут клык кабана, оленьи рога и челюсть крупного рогатого скота.
Среди находок также был большой украшенный камень, на котором обнаружили пару надрезанных треугольников и серию прямоугольных полос, проходящих по поверхности.
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