В Дании возобновилось строительство СП-2

Работы по достройке газопровода были остановлены на неделю из-за штормов в Балтийском море.

Российское судно Фортуна в понедельник, 15 февраля, возобновило строительство Северного потока-2 после недельной паузы, свидетельствуют данные систем отслеживания морских судов.

Фортуна возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля, но уже на следующий день работы были остановлены из-за ухудшения погодных условий на Балтике.

Согласно графику, строительство газопровода в водах Дании планируется завершить до конца апреля.

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