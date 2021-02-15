В Дании возобновилось строительство СП-2
Работы по достройке газопровода были остановлены на неделю из-за штормов в Балтийском море.
Российское судно Фортуна в понедельник, 15 февраля, возобновило строительство Северного потока-2 после недельной паузы, свидетельствуют данные систем отслеживания морских судов.
Фортуна возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля, но уже на следующий день работы были остановлены из-за ухудшения погодных условий на Балтике.
Согласно графику, строительство газопровода в водах Дании планируется завершить до конца апреля.
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Осталось уложить около 120 километров газопровода в водах Дании и более 28 километров – в водах Германии.
Берлину следует отказаться от газопровода в ответ на репрессии в России, говорят в Париже и добавляют, что всегда считали этот проект сомнительным.
В компании-инвесторе заявили, что точная дата им неизвестна, однако, работы должны состояться в декабре.