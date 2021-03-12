Астрономы обнаружили панету, на которой год длится 16 часов

Новый инопланетный мир, обозначенный как TOI-1685b, примерно на 70% больше Земли и у него — сверхкороткий орбитальный период.

Группа астрономов во главе с Пазом Блумом из Гейдельбергского университета в Германии сообщает, что в период с 28 ноября по 23 декабря 2019 года TESS наблюдал карликовую звезду M-класса, TOI-1685. Это привело к обнаружению транзитного сигнала на кривой блеска этого объекта. Планетарный характер подтвержден последующими точными измерениями лучевой скорости с помощью прибора CARMENES.

«Мы представляем открытие сверхкороткопериодической планеты TOI-1685b, которая вращается вокруг своей родительской звезды с периодом 0,669 дня. Чтобы подтвердить планетарную природу транзитного кандидата TESS, мы получили спектры высокого разрешения с помощью спектрографа CARMENES», — написали в своей статье астрономы.

Согласно исследованию, TOI-1685b имеет радиус примерно 1,7 радиуса Земли и примерно в 3,78 раза массивнее Земли, что означает, что планета имеет объемную плотность на уровне 4,21 г / см 3. Эти параметры делают TOI-1685b наименее плотной ультракороткопериодической планетой вокруг M-карлика, известной на сегодня.

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