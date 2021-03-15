ВСУ передали опытные образцы комплекса Нептун

Ракетный комплекс Нептун приняли на вооружение еще прошлым летом, но первый образец появился в армии только сейчас.

Вооруженные силы Украины получили первые опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ Нептун. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Глава ведомства Андрей Таран отметил, что комплексы значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.

«Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, которое увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание – замкнуть Нептун, ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря», – сказал Таран.

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