Шмыгаль назвал две причины отказа от Спутник V

Украина не намерена закупать российскую вакцину, а заключила предварительные соглашения с шестью производителями.

Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса Спутник V по двум причина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль интервью немецкому изданию Bild.

Первая – вакцина не прошла необходимые стадии клинических исследований.

«И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт», – сказал Шмыгаль.

Вместе с тем, премьер рассказал, что Украина подписала предварительные соглашения с шестью мировыми производителями вакцины от COVID-19.

«Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac», – сказал Шмыгаль.