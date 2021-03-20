Шмыгаль назвал две причины отказа от Спутник V
Украина не намерена закупать российскую вакцину, а заключила предварительные соглашения с шестью производителями.
Украина не намерена закупать российскую вакцину от коронавируса Спутник V по двум причина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль интервью немецкому изданию Bild.
Первая – вакцина не прошла необходимые стадии клинических исследований.
«И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт», – сказал Шмыгаль.
Вместе с тем, премьер рассказал, что Украина подписала предварительные соглашения с шестью мировыми производителями вакцины от COVID-19.
«Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. Сегодня с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac», – сказал Шмыгаль.
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