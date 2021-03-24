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21:00 24 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На спутнике Сатурна обнаружили все условия для зарождения жизни

Ученые считают, что благоприятная среда для возникновения простейших организмов на Титане возникла, если бы астероид или комета столкнулись с ним.

Титан — крупнейший спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе. Он уступает только Ганимеду — луне Юпитера. Ученые из Университета Кампинаса установили, что на Титане могли бы возникнуть условия для зарождения жизни, пишет РИА «Новости».

Исследователи изучили поверхность спутника. Оказалось, она покрыта органическими углеводородами и льдом, под которым находится океан. Он ниже поверхности на сто километров.

Ученые считают, что если астероид или комета столкнулись бы с Титаном, то они смогли бы пробить корку изо льда. В результате этого образовался бы кратер, в котором вода смешалась бы с органикой. Получилась бы благоприятная среда для возникновения простейших организмов. Так на спутнике Сатурна могла бы зародиться жизнь.

Ранее ученые из Йельского университета предположили, что жизнь на Земле могла появиться благодаря молниям. Их удары могли давать ранней планете от 110 до 11 000 килограмм фосфора в год. Это вещество — один из ключевых элементов, необходимых для зарождения жизни.

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Тэги: Титан, спутник Сатурна
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