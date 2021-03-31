Прототип корабля SpaceX снова взорвался при посадке

Запуск Starship SN11 был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 30 марта.

Очередной прототип космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, после испытательного суборбитального полета взорвался при попытке посадки.

Прямая трансляция испытания Starship велась на странице SpaceX в твиттере.

Запуск Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 30 марта. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возвращения в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.

Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с борта корабля. По имеющимся данным, он взорвался. О причинах SpaceX не сообщает.

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