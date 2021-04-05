Животные могут создавать собственную культуру и традиции

Так предполагают ученые.

Специалисты из Университета Сент-Эндрюс пришли к выводу, что некоторые животные способны создавать собственную культуру и передавать традиции из поколения в поколение. К таким выводам ученые пришли, когда проанализировали исследования в области поведения животных за последние 70 лет.

Команда обнаружила, что приматы наблюдают за незнакомыми особями, когда попадают в чужие группы. Со временем, они перенимают их привычки.

Яркий пример этого заметили в заповеднике в Замбии. Там у шимпанзе появился свой модный тренд — носить травинку за ухом. Ученые отметили, что первой это сделала самка по имени Джулия, а затем ее группа повторила за ней.

Если выводы исследователей верны, то придется пересмотреть идею о том, что именно культура отделяет людей от животных.

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