Как украинцы будут отдыхать на «майские»

Дважды в мае в Украине будут длительные выходные: всего в месяце будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Май традиционно богат на праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Уже первые дни третьего месяца весны будут в Украине праздничными.Так, 1 мая отмечается День труда. Согласно решению Кабинета министров Украины, этот день является официальным выходным. Поскольку данный праздник в 2021 году приходится на субботу, выходной переносится на ближайший рабочий день, то есть на понедельник. Следовательно, 3 мая – выходной.

Во второй день месяца, 2 мая, православные христиане будут праздновать Пасху. Согласно решению правительства, этот праздник является официальным выходным. Светлое Христово Воскресение отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет еще и 4 мая.

Таким образом, в начале месяца украинцы будут иметь несколько дней подряд для отдыха – с 1 по 4 мая включительно.

Через несколько дней, а именно – в воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него станет нерабочим. Соответственно, 10 мая украинцы также будут отдыхать. Благодаря этой праздничной дате украинцы получат три дня подряд выходных – с 8 по 10 мая.

Всего в заключительный месяц весны 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

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