В Египте нашли затерянный в песках «золотой» древний город

«Многие иностранные миссии искали этот город, но так и не нашли», — сказал египтолог Захи Хавасс, руководивший группой ученых.

Недалеко от Луксора археологи обнаружили «золотой город», который три тысячи лет назад был погребен под песками. Его назвали Возвышение Атона (The Rise of Aten), он самый крупный из всех когда-либо найденных в Египте. Город основал один из величайших фараонов — Аменхотеп III. Он правил с 1391 по 1353 год до н.э. Об этом пишет Ahram и El Balad.

Раскопки начались осенью 2020 года. Археологи рассчитывали найти здесь посмертный храм Тутанхамона, но уже через несколько недель им начали попадаться фрагменты зданий из глиняного кирпича. Высота некоторых стен достигала трех метров.

За семь месяцев раскопок ученые нашли несколько городских районов. Постройки и артефакты сохранились очень хорошо — археологические слои были нетронуты.

В южной части города находится пекарня — зона для приготовления пищи с печами и глиняной посудой. Судя по размеру, она обслуживала большое количество рабочих.

Вторая зона — административные и жилые здания. Помещения в этом районе просторные и благоустроенные. Территория огорожена зигзагообразной стеной. В ней есть только один проход. Вероятно, чтобы контролировать вход и выход в закрытую часть помещений.

Третья зона — мастерская. Там делали кирпич, обереги и элементы декора, пряли ткани.

К северу от города археологи нашли кладбище, оно пока еще не изучено. Также ученые обнаружили несколько высеченных в скале гробниц разного размера. Исследователи надеются найти нетронутые захоронения, полные сокровищ.

В ходе дальнейших раскопок и исследований ученые будут выяснять, что произошло с городом, и попытаются разгадать одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну.

Профессор-египтолог из Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан назвала открытие города важнейшей находкой в Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона.

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