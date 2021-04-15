Глава Минздрава считает, что эпидемия в Украине идет на спад

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что эпидемия COVID-19 в Украине начинает идти на спад, ситуация во многих регионах стабилизируется.

«Эпидемия начинает идти на убыль. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости COVID-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжался до начала апреля. Сейчас во многих регионах ситуация стабилизируется. Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности, Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из красной зоны», – отметил министр.

Он также сообщил, что уменьшился и уровень госпитализаций. Так, по его словам, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тыс. пациентов меньше, чем на позапрошлой.

«Также мы видим снижение количества заболевших», – добавил Степанов.

Глава Минздрава поблагодарил врачей, которые спасли множество жизней, несмотря на истощение и опасность для собственного здоровья.

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