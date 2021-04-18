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08:38 18 Апреля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинского боксера унесли с ринга на носилках

Иван Редкач нокаутом уступил американцу Реджису Прогрейсу в поединке в полусреднем весе, после чего покинул ринг на носилках.

После осторожного начала во второй трехминутке американец нанес целую серию разящих ударов, в результате которых над его левым глазом Редкача появилось рассечение.

В третьем раунде Редкачу удалось несколько выравнять положение, но Прогрейс продолжать владеть инициативой в ринге.

Американский боксер лишь ускорился в четвертой трехминутке, где его визави оказался на грани нокдауна, но все же продержался до гонга.

Украинец выдержал и пятый раунд, после чего оказался в нокауте в следующей трехминутке в результате удара в печень.

При этом Редкач не сумел подняться с настила ринга, из-за чего его пришлось выносить на носилках.

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Тэги: бокс
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