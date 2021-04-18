Минздрав сообщил, что темпы вакцинации упали в четыре раза

С начала вакционной кампании были привиты 449 194 человека.

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека. Это более чем в четыре раза меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook утром в воскресенье, 18 апреля.

Так, по данным министра, с начала вакционной кампании были привиты 449 194 человека. Из них получили одну дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – пять человек (из них два человека получили первую дозу границей).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Донецкой (620) и Одесской (381) областях. При этом в большинстве регионов за сутки сделали лишь несколько десятков вакцинаций. Меньше всего в Сумской (15), Черниговской (22) и Черкассой (27) областях.

Согласно данным на сайте СНБО, за минувшие сутки в Украине сделали 2 271 прививку вакциной AstraZeneca (445 695 с начала кампании) и 1 062 прививки (всего 3 497) китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac.

Напомним, 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer и BioNTech. 117 тысяч доз препарата были получены в рамках глобального механизма COVAX.

Это уже третья COVID-вакцина в Украине. На этой неделе началась иммунизация препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. А с 24 февраля украинцев вакцинируют индийским Covishield, который производится по лицензии AstraZeneca.