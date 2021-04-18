РФ ввела новое правило для въезда в Крым

Ограничения начали действовать с 17 апреля.

В аннексированном Крыму так называемый «глава администрации» Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса COVID-19. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщило «правительства» Крыма.

В аннексированном Крыму так называемый «глава администрации» Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса COVID-19. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщило «правительства» Крыма.

Ограничения начали действовать с 17 апреля. Отныне «иностранцам и лицам без гражданства» нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также при въезде в Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.

За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 101 случай COVID-19. Но эти данные не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена

Ограничения начали действовать с 17 апреля. Отныне «иностранцам и лицам без гражданства» нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также при въезде в Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.

За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 101 случай COVID-19. Но эти данные не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена

Тэги: Аксенов, оккупированный крв