РФ ввела новое правило для въезда в Крым
Ограничения начали действовать с 17 апреля.
В аннексированном Крыму так называемый «глава администрации» Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса COVID-19. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщило «правительства» Крыма.
В аннексированном Крыму так называемый «глава администрации» Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса COVID-19. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщило «правительства» Крыма.
Ограничения начали действовать с 17 апреля. Отныне «иностранцам и лицам без гражданства» нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.
Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Также при въезде в Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.
За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 101 случай COVID-19. Но эти данные не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена
Ограничения начали действовать с 17 апреля. Отныне «иностранцам и лицам без гражданства» нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.
Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Также при въезде в Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.
За прошедшие сутки в Крыму обнаружили 101 случай COVID-19. Но эти данные не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена
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