В Крыму пробурят водовод для Ялты

Воду будут выкачивать из Счастливенского водохранилища, где пока еще имеются умеренные запасы.

В аннексированном Крыму построят тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища для подачи пресной воды. Об этом сообщают Новости Крыма в воскресенье, 18 апреля.

Так называемый «министр строительства и архитектуры» Крыма Михаил Храмов рассказал, что экспертиза проекта находится завершающей стадии.

«Где-то через месяц, два максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить», – рассказал Храмов.

Подрядчиком строительства объекта была определена компания ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей (около 112 млн долларов – ред.).

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