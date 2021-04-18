В Крыму пробурят водовод для Ялты
Воду будут выкачивать из Счастливенского водохранилища, где пока еще имеются умеренные запасы.
В аннексированном Крыму построят тоннельный магистральный водовод в Ялту от Счастливенского водохранилища для подачи пресной воды. Об этом сообщают Новости Крыма в воскресенье, 18 апреля.
Так называемый «министр строительства и архитектуры» Крыма Михаил Храмов рассказал, что экспертиза проекта находится завершающей стадии.
«Где-то через месяц, два максимум, мы получим экспертизу и приступим к полномасштабному строительству. На сегодня портал уже выполнен, щит полностью смонтирован, собран, испытан. Осталось только, как говорится, флажком отмахнуть, и начнем бурить», – рассказал Храмов.
Подрядчиком строительства объекта была определена компания ТоннельГеоСтрой из Санкт-Петербурга. Стоимость работ оценивается в более чем 8,5 млрд российских рублей (около 112 млн долларов – ред.).
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