После шпионского скандала Чехия не даст России достроить АЭС «Дукованы»

Российская государственная компания «Росатом» вряд ли сможет принять участие в тендере на строительство нового блока на АЭС «Дукованы».

В правительстве страны дали понять, что российская компания «Росатом» вряд ли сможет претендовать на получение подряда на достройку АЭС «Дукованы». По словам министра промышленности и торговли Карела Гавличека, ее участие в тендере теперь «практически исключено». О том же сказал и. о. главы МИД Ян Гамачек.

По всей вероятности, «Росатом» не допустят даже до первой фазы отбора, в ходе которой будут проверять компании-претенденты с точки зрения безопасности.

Окончательное решение примет правительство.

За право строительства нового энергоблока, кроме «Росатома», борются компании из США, Франции и Южной Кореи.

В марте Минпромторг Чехии объявил, что начнет оценку безопасности поставщиков для электростанции «Дукованы», среди которых был и российский «Росатом». Однако после обнародования информации об организованном российскими агентами взрыве на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году чешские спецслужбы предостерегли правительство от включения «Росатома» в вышеупомянутый тендер.

«Я не могу представить, чтобы «Росатом» в этот момент был включен в оценку безопасности», – сказал Гавличек.

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