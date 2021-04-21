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05:58 21 Апреля 2021 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в новом формате

Мероприятие будет похоже на фильм, а актеры сыграют сами себя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сопродюсера кинопремии Стивена Содерберга.

В связи с пандемией коронавируса, гости сдадут тест на COVID-19 и будут в защитных масках, которые можно будет снять только под прицелами камер.

Церемония состоится на железнодорожной станции Art Deco Union в Лос-Анджелесе. Объявление победителей пройдет в виде представления.

Выступления лауреатов будут без временных ограничений. Среди ведущих 93-й церемонии награждения  – популярные актеры Брэд Питт, Харрисон Форд, Холли Берри.

Церемония пройдет в виде маскарада и с 90-минутным концертом пяти номинантов в категории «Оригинальная песня». Видеоролик ранее записали на крыше нового Музея Киноакадемии в Лос-Анджелесе и в Исландии. Все это будет транслироваться онлайн в 225 странах мира.

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Тэги: фильмы, премия Оскар
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