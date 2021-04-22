В Украину вернули посла Грузии
Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад – в мае 2020 года.
После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, сообщает пресс-служба МИД сегодня в четверг, 22 апреля.
Отмечается, что это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля.
Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.
Отмечается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активного стягивания войск в российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму.
В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях году.
Грузия отозвала своего посла из Киева почти год назад – в мае 2020 года. Это произошло после назначение Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.
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