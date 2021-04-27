Энтони Хопкинс проспал свое награждение на «Оскаре»

Во время оглашения победителя в номинации «Лучшая мужская роль» актер мирно спал дома. Позже он записал видеообращение с благодарностью.

Актер Энтони Хопкинс, который получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Отец», не присутствовал на церемонии и во время оглашения его победы мирно спал в своем доме в Уэльсе. Об этом журналу People рассказал его агент Джереми Барбер.

«Тони был в Уэльсе, где он вырос, и он спал в 4 часа утра, когда я разбудил его, чтобы сообщить ему новости», – уточнил Барбер, добавив, что актер «был счастлив и благодарен».

Представитель подчеркнул, что после года карантина и получения двух доз вакцины от коронавируса актер смог вернуться на родину в Уэльс, что стало для него настоящим облегчением.

Отметим, 83-летний Хопкинс стал самым возрастным актером, получившим «Оскар». На церемонии от его имени награду принял Хоакин Феникс.

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